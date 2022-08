Glass Onion: le nuove immagini del sequel di Knives Out

Attraverso Empire Magazine sono state rivelate delle nuove immagini tratte da Glass Onion, il film sequel di Knives Out, che arriverà il 23 dicembre sulla piattaforma streaming Netflix. Il sito ha anche rivelato che Leslie Odom Jr. vestirà i panni dello scienziato Lionel Toussaint, mentre Kathryn Hahn farà la Governatrice del Connecticut Claire Debella, e Kate Hudson farà l’esperta di moda Birdie Jay.

Qui sotto trovate le nuove immagini tratte da Glass Onion, oltre alla copertina che mostra il personaggio interpretato da Daniel Craig in evidenza.

Leslie Odom Jr. ha detto sui tre personaggi di cui sono stati rivelati i ruoli:

Questi tre personaggi hanno una storia che li collega, e chi sarà che li rimetterà insieme? Ho pensato molto alla scintilla che li ha uniti da giovani, e c’è un qualcosa che ha a che fare con la gioia. E quando tutti arriveranno nell’isola greca protagonista della storia sarà lì che inizierà tutto. L’amore è complicato, ed anche l’amicizia lo è.

In Knives Out 2 ci saranno Kate Hudson, Leslie Odom Jr. (One Night In Miami), Kathryn Hahn (WandaVision), Dave Bautista (Army of the Dead), Edward Norton (The Incredible Hulk), Janelle Monae (Antebellum) e Daniel Craig (Not Time to Die) che ritornerà nei panni del protagonista Benoit Blanc. Rian Johnson dirigerà e scriverà il lungometraggio, e farà da produttore assieme a Ram Bergman.