Samsung Galaxy S23 Ultra senza sorprese? Design identico all’S22 Ultra

Secondo il noto tipster Ice Universe, il Samsung Galaxy S23 Ultra riproporrà lo stesso identico design già visto sul modello attualmente in commercio, il Galaxy S22 Ultra.

Samsung potrebbe avere trovato la formula giusta con il suo Galaxy S22 Ultra, uno smartphone che ha preso il posto lasciato dalla linea Note e che è stato apprezzato dalla critica per le sue specifiche over the top. E quindi perché cambiare, si devono essere chiesti i dirigenti dell’azienda coreana.

Ice Universe si concentra sul peculiare design del modulo fotografico, a filo rispetto alla scocca, senza sporgenze o cornici di alcun tipo. “È confermato al 100% che l’S23 Ultra manterrà lo stesso design della fotocamera visto sull’S22 Ultra”, ha detto, “credo che sia un buon design e che possa continuare ad essere utilizzato, è semplice e naturale”.

Chiaramente, si tratta di un rumor che per sua natura non può trovare conferme nell’immediato. Non resta che aspettare l’inizio del 2023 per conoscere la prossima generazione del flaghsip coreano. Insomma, per quanto provengano da Ice Universe, queste indiscrezioni vanno decisamente prese con la massima cautela.