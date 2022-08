Nintendo Switch non aumenterà di prezzo: arriva l’ulteriore conferma da parte di Nintendo

A seguito della notizia dell'aumento di PS5, Nintendo ha ribadito ancora una volta che non aumenterà il prezzo di Nintendo Switch per nessuna delle sue versioni.

Nintendo non aumenterà il prezzo di Nintendo Switch. Lo ha ribadito ancora una volta la grande N tramite una nota ufficiale inviata alla testata eurogamer.net, in cui viene specificato che “non ci sono piani per aumentare il prezzo di vendita del nostro hardware.” La conferma giunge a seguito della notizia dell’aumento di PS5 diffusa da Jim Ryan nelle scorse ore che ha spinto la community a chiedersi come avrebbero reagito i diretti concorrenti a questa mossa.

Nintendo ha dunque colto l’occasione per ribadire fortemente la propria posizione, sottolineando ancora una volta di non aver mai preso in considerazione un aumento di prezzo per Nintendo Switch. Del resto, qualche tempo fa lo stesso Furukawa aveva dichiarato che aumentare il prezzo di Switch non avrebbe avuto senso in un momento come questo e che ci sono tante altre misure che la compagnia sta adottando per proteggersi da un mercato decisamente instabile.

Nelle scorse ore, anche Xbox ha preso le distanze da Sony, confermando che anche Xbox Series S ed X non aumenteranno di prezzo.