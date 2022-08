PS5 aumenterà di prezzo anche in Europa: arriva l’annuncio ufficiale

Sony ha annunciato che aumenterà il prezzo di listino di PS5, sia per la versione Standard che quella Digital, anche in Europa.

Tramite un post sul PlayStation Blog, Sony ha annunciato che aumenterà il prezzo di listino di PS5, sia per la versione Standard che quella Digital, in Europa ed in altri paesi del mondo. A partire da oggi, la versione Standard con lettore avrà un costo pari a 549,99 euro mentre la Digital costerà 449,99 euro, con un rincaro dunque di 50 euro per entrambi i modelli, che in precedenza costavano rispettivamente 499,99 euro e 399,99 euro. Il motivo di questo rincaro – spiega Sony – è dovuto agli elevati tassi di inflazione globale, nonché sull’andamento negativo delle valute, che continuano a creare pressione su molti settori.

Stiamo assistendo ad alti tassi di inflazione globali, nonché tendenze valutarie avverse, che incidono sui consumatori e creano pressione su molti settori – si legge nella nota pubblicata da Jim Ryan, presidente e SEO di Sony Interatictive Entertainmente, sul PlayStation Blog. Sulla base di queste difficili condizioni economiche, SIE ha preso la difficile decisione di aumentare il prezzo di vendita consigliato (RRP) di PlayStation 5 in mercati selezionati in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), Asia-Pacifico (APAC), America Latina ( LATAM), così come il Canada. Non ci saranno aumenti di prezzo negli Stati Uniti.

Sony conclude poi il suo intervento sottolineando che nonostante la necessità di aumentare il prezzo di PS5, l’azienda si impegnerà nel fornire un incremento della produzione e quindi dell’offerta di PS5 sul mercato in modo da permettere al maggior numero possibile di giocatori di poter reperire più facilmente la console.

La notizia dell’aumento di prezzo di PS5 era nell’aria ormai da tempo. A causa della crisi dei semi conduttori e l’aumento dei costi del carburante e della produzione di hardware, sono diversi produttori che stanno mettendo in conto di aumentare i prezzi dei propri device. Meta lo ha già fatto con il suo visore per la realtà virtuale, mentre Nintendo ha scelto per il momento di non aumentare il prezzo di nessuna dei suoi tre modelli di Switch in circolazione.