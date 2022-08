Meta, Project Cambria: il nuovo visore per la realtà virtuale uscirà ad ottobre

Meta, la parent company di Facebook e Instagram, presenterà un nuovo visore per la realtà virtuale ad ottobre. Lo ha annunciato Mark Zuckerberg durante un’ospitata nel podcast di Joe Rogan. Il visore è quello che negli ultimi mesi è stato descritto con il nome in codice “Project Cambria“.

A breve Meta terrà un evento chiamato Connect, dedicato proprio alla realtà virtuale e ai prodotti legati al metaverso. Verosimilmente il nuovo visore sarà presentato durante quell’occasione.

Il prossimo visore in uscita ad ottobre avrà una nuova funzione straordinaria. Gli utenti avranno la possibilità di sperimentare il contatto visivo nella realtà virtuale. I movimenti della faccia vengono tracciati e in questo modo l’avatar può replicarli: se sorridi, o se sei imbronciato, il tuo avatar replicherà quell’espressione in tempo reale

ha spiegato Mark Zuckerberg.

Altri rumor avevano anticipato alcune delle altre caratteristiche del nuovo visore, tra cui la presenza di uno schermo a colori ad alta risoluzione, sensori per l’eye tracking (appunto) e un’ibridazione con la realtà aumentata. Il visore potrebbe chiamarsi Meta Quest Pro, il che ovviamente suggerisce che si tratti di una versione high-end, e dunque più costosa, del visore attualmente in commercio: il Meta Quest, che peraltro recentemente è pure aumentato di prezzo per via dell’inflazione.