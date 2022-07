Il Meta Quest 2 costerà 100 euro in più: da 349€ a 449,99€

Meta aumenterà il prezzo di alcuni dei suoi visori per la realtà virtuale. Si parte dal Meta Quest 2, che a partire dal 1 agosto costerà ben 100 dollari in più. La versione da 128GB passerà dagli attuali 299,99 dollari a ben 399,99 dollari.

Si tratta di un rincaro estremamente alto, che può essere solo parzialmente giustificato con l’inflazione. Anche la versione da 256GB aumenterà di 100 dollari flat e, quindi, da 399,99 passerà a 499,99 dollari.

Non stiamo parlando di un restyling o di una nuova versione del visore. I consumatori dovranno pagare 100 dollari per ottenere lo stesso identico visore. Cambia solo il prezzo.

Gli aumenti di prezzo non riguardando soltanto gli Stati Uniti d’America. In queste ore Meta ha annunciato anche i nuovi prezzi per l’Europa e per l’Italia: dal 1 agosto si passerà dai 349 euro attuali a ben 449,99 euro per la versione da 128GB. Stessa sorte per il modello da 256GB, che passerà da 449 a 549,99 euro. Anche in questo caso l’incremento è di 100,99 euro su tutti e due i modelli.

L’azienda ha annunciato di essere stata costretta ad aumentare i prezzi per una pluralità di ragione: oltre all’inflazione, a pesare è anche l’aumento generale dei costi dei componenti e di alcune materie prime. Vendere i visori ai prezzi precedenti era diventato ormai da diverso tempo «economicamente insostenibile».