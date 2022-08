Splatoon 3: demo disponibile per il download

La demo di Splatoon 3 è ora disponibile per il download sull’eShop. Scaricando la versione di prova, potrete visitare Splatville ed imparare le basi del gioco in attesa dell’inizio dello Splatfest, in programma per il prossimo 27 agosto dalle ore 10:00.

La demo vi permetterà di personalizzare il vostro personaggio, accedere al tutorial, passeggiare per Splatville ed infine scegliere se unirvi al team sasso, carta o forbice prima del 27 agosto. Lo Splatfest World Premiere vi permetterà anche di testare la principale novità di questa nuova edizione dello Splatfest: le Partite Tricolore che prevedono la presenza di tre squadre in campo contemporaneamente.

Inoltre, vi segnaliamo che la demo include anche un codice per una prova gratuita di 7 giorni di Nintendo Switch Online, che potrete usare anche se avete già usufruito di una prova gratuita in passato. Se volete saperne di più su Splatoon 3, vi rimandiamo alla nostra anteprima del gioco.