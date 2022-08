Jurassic World – Il Dominio: una clip in esclusiva per l’uscita in home video

Jurassic World - Il Dominio arriva in home video il 25 Agosto con Universal Pictures. Per l'occasione vi presentiamo una clip in esclusiva con tutto il cast.

Non lasciarti sfuggire Jurassic World – Il Dominio, con oltre 14 minuti di girato mai visto, un inizio alternativo, più dinosauri e più azione nei formati Dvd, Blu-ray, 4k Ultra HD e Steelbook 4k UHD a partire dal 25 agosto.

Dopo aver incassato al botteghino globale oltre 950 milioni di dollari, il successo dell’estate di Amblin Entertainment e Universal Pictures ha scalato le classifiche dei box-office in 72 mercati nel mondo durante il weekend d’apertura, e ha infranto i record dello stesso franchise in 16 mercati, guadagnando un rating A in CinemaScore. Oltre alla versione estesa, questa edizione da collezione include affascinanti dietro le quinte che raccontano il making of del film dall’inizio alla fine, il corto originale Battaglia a Big Rock e molto altro – il film perfetto per una serata a casa.

Jurassic World – Il Dominio: la clip in esclusiva con il cast

Due mondi entrano in collisione: l’epica saga iniziata con Jurassic Park giunge ad una conclusione in Jurassic World – Il Dominio. Diretto da Colin Trevorrow e prodotto da Steven Spielberg, registra dei due primi film della saga, Jurassic World – Il Dominio è ambientato quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar, quando i dinosauri hanno ripreso a vagare sulla Terra. Ad affrontare le conseguenze nefaste sul pianeta dominato nuovamente da predatori preistorici, due generazioni di eroi di Jurassic si riuniscono: Ellie Sattler (Laura Dern), Ian Malcolm (Jeff Goldblum) e Alan Grant (Sam Neill) fanno ritorno per unirsi a Own Grady (Chris Pratt) e Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) per un’incredibile avventura che determinerà il destino dell’umanità e dei dinosauri una volta per tutte.

Contenuti extra del formato home video

VERSIONE ESTESA – Una versione estesa del film con 14 minuti di girato aggiuntivo, con più dinosauri, più azione, scene con i personaggi più iconici ed un inizio del film alternativo.

BATTAGLIA A BIG ROCK – Diretto da Colin Trevorrow, il corto si svolge un anno dopo gli eventi di Jurassic World – Il Regno Distrutto al Big Rock National Park.

UNA NUOVA SPECIE DI VFX – Il supervisore VFX David Vickery ed i maghi del ILM raccontano gli incredibili effetti speciali utilizzati in Jurassic World – Il Dominio.

DINOSAURI TRA NOI: DENTRO JURASSIC WORLD DOMINION

INSIEME PER LA PRIMA VOLTA – Il cast e la troupe raccontano l’evoluzione del franchise e la speciale unione di personaggi di Jurassic Park e Jurassic World.

IL MERCATO DEI DINOSAURI – Unisciti ai creatori del film per un tour del mercato dei dinosauri e scopri come sono stati portati in vita sullo schermo.

CAOS A MALTA – Uno sguardo dietro le quinte all’inseguimento sui tetti in compagnia dell’Atrociraptor e all’incredibile corsa in moto di Owen tra le strade ed i viali di Malta.

VERO DA FARE PAURA

L’ULTIMA NOTTE – Scopri l’emozionante ultima note di riprese del film insieme al cast e alla troupe di Jurassi World – Il Dominio.

Il formato Dvd contiene solo Battaglia a Big Rock, il corto originale diretto dallo stesso Colin Trevorrow.

Oltre ai formati Dvd, Blu-ray e 4k Ultra HD, sarà disponibile una versione cofanetto contenente tutti e sei i film della saga, per rivivere e riscoprire con occhi sempre nuovi la saga ideata da Steven Spielberg che ci ha incantato per quasi 30 anni. Il cofanetto sarà disponibile nei formati Dvd e Blu-ray.

Il film sarà inoltre disponibile in Digital Download a partire dall’11 agosto sulle piattaforme: Amazon Prime Video, Google Play, Apple Tv, Chili, Tim Vision, Rakuten, PlayStation Store, Microsoft Store e Sky Primafila. Su Amazon Prime Video, Google Play, Apple Tv, PlayStation Store, Microsoft Store e Sky Primafila sarà possibile accedere alla versione estesa del film, mentre su Rakuten, Tim Vision ed Infinity sarà disponibile la versione cinematografica.

Potrebbe anche interessarti: