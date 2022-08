Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon a Time, trailer e poster della nuova versione italiana

Il 12 settembre Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon a Time sarà per la prima volta nelle sale cinematografiche italiane: ecco il trailer e il poster della riedizione.

A un anno dall’arrivo in Italia su Prime Video, Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon a Time, capitolo finale della quadrilogia di Rebuild of Evangelion, arriverà anche nelle sale cinematografiche, con un nuovo doppiaggio con le voci storiche: ecco il trailer della riedizione, il nuovo poster italiano e le foto ufficiali.

Dopo lo straordinario successo di Jujutsu Kaisen 0 – The Movie, che ha portato in sala oltre 100.000 spettatori, la Stagione degli Anime al Cinema, distribuita da Nexo Digital e Dynit, dà quindi appuntamento a settembre a tutti i suoi tantissimi fan.

Il 12, 13, 14 settembre arriverà infatti nelle sale il quarto e ultimo capitolo della nuova versione cinematografica di Evangelion, che ha incassato, nei soli cinema giapponesi, oltre 10 miliardi di yen. Iniziata nel 2007 con “Evangelion: 1.11 You are (not) alone” e proseguita con “Evangelion: 2.22 You can (not) advance” (2009) e “Evangelion: 3.33 You can (not) redo” (2012), Evangelion è una saga epica con incassi da capogiro e un regista leggendario, un vero fenomeno nel mondo degli anime. Evangelion appassiona milioni di fan in tutto il mondo, che seguono anno dopo anno col fiato sospeso la produzione eccezionale del geniale Hideaki Anno. Con questa tetralogia il visionario regista ha infatti conquistato un pubblico sempre più internazionale, già cultore della leggendaria serie televisiva “Neon Genesis Evangelion”, che aveva letteralmente rivoluzionato gli anni Novanta.

Evangelion 3.0+1.01, proposta nelle sale col nuovo doppiaggio, ci racconta dell’organizzazione anti-Nerv Wille, guidata da Misato, che arriva nella città vecchia di Parigi, una città ormai rossa a causa della nucleizzazione. L’equipaggio della nave AAA Wunder atterra su un pilastro di contenimento e ha solo 720 secondi di tempo per ripristinare la città. L’Eva Unità-08 di Mari si prepara a intercettare una colonia di Eva della Nerv. Nel frattempo, Shinji, Asuka e Ayanami vagano per il Giappone…

