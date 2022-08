Luna: eredita gas nobili dalla Terra

I ricercatori del Politecnico di Zurigo hanno dimostrato che la Luna ha ereditato gas nobili dalla Terra. Uno studio utile ad approfondire meglio la formazione del satellite lunare. Così anche per sapere di più sulla Terra e altri corpi celesti. Ad analizzare i sei campioni di meteoriti lunari è stata Patrizia Will, dottoranda al Politecnico di Zurigo. I campioni sono stati raccolti dalla Nasa in Antartide. L’esperta ha scoperto che i gas nobili neon ed elio sono presenti più del previsto e in materiali basaltici. Si può escludere quindi come fonte il vento solare.

Questi gas provengono quindi dall’interno della Luna e sono stati “ereditati” dalla Terra. Ciò è in linea con la teoria comunemente accettata di un “impatto gigante”, cioè una collisione tra la giovane Terra e un altro corpo celeste che ha dato origine alla Luna circa 4,5 miliardi di anni fa.

Politecnico di Zurigo

In pratica, la Luna si sarebbe attivata dal punto di vista vulcanico. Prima di un veloce raffreddamento che ha permesso la formazione di particelle di vetro, intrappolando elio e neon. Questi ultimi sono elementi protetti dal vento solare da altri strati di magma. Un modo per mantenere inalterato il loro segno isotopico.

Anche se questi gas nobili non sono necessari per la vita, sarebbe interessante sapere come sono riusciti a sopravvivere a una nascita così brusca come quella della Luna.

autori dello studio

Questo sarebbe utile agli esperti (geofisici e geochimici) a realizzare nuovi modelli con inclusi tali elementi altamente volatili.