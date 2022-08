“Shaun, vita da pecora” andrà sulla Luna

Da quanto ufficializzato dal portale ESA, il personaggio più amato dai bambini e anche dagli adulti andrà in missione sulla Luna. Ha un posto di diritto nella missione Artemis I con un lancio previsto per il 23 agosto 2022. David Parker, Director for Human and Robotic Exploration dell’ESA, ha fatto l’annuncio dell’iniziativa. Artemis è il primo volo della navicella spaziale Orion della NASA. Un importante passo verso il ritorno sulla Luna.

La particolarità della missione è che l’equipaggio non sarà umano, ma con Shaun. Si tratta di un personaggio noto ai più piccoli per la serie “Shaun, Vita da pecora”. Sarà la pecora Shaun ad accompagnare il dummy di Artemis I nel sorvolo della Luna. La missione si spingerà a 70mila chilometri oltre la Luna. I controlli verranno chiaramente svolti dalla Terra. La navicella Orion partirà dallo Space Launch System del Kennedy Space Center in Florida. All’interno quindi l’iconica pecora-pupazzo dei cartoni animati. Sul sito dell’ESA è stato documentato l’addestramento di Shaun. Un modo per avvicinare i più piccoli all’argomento trattante lo spazio.

Questo è un momento emozionante per Shaun e per noi dell’Esa e siamo molto felici che sia stato selezionato per la missione. E anche se potrebbe essere un piccolo passo per un essere umano, è un passo da gigante per tutti gli ovini.

David Parker, Director for Human and Robotic Exploration dell’ESA

La missione con a bordo Shaun sarà un modo per aprire le successive missioni con lo scopo di riportare gli umani sulla superficie lunare. Sulla capsula ci sarà la registrazione di informazioni importanti per i voli umani successivi. Shaun è stata addestrata per astronauti e per familiarizzare con la navicella spaziale Orion. Tutto ciò tramite viaggi in varie località in Europa e in America e per studiare diversi aspetti della missione.