Samsung Galaxy Flip4: scheda tecnica completa e prezzi per l’Europa, non ci sono più segreti

I nuovi smartphone pieghevoli di Samsung non hanno più segreti. Mancano poco più di 24 ore al Galaxy Unpacked, l’evento di presentazione dedicato ai dispositivi Galaxy Fold4 e Flip4, oltre che ai nuovi smartwatch Galaxy Watch. Ma la sorpresa è già bella che rovinata: qualcuno ha pubblicato online la scheda tecnica completa del Galaxy Flip4.

Il nuovo Samsung Galaxy Flip4 è equipaggiato con un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 affiancato da 8GB di RAM. Lo schermo, una volta aperto, è un Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con risoluzione 2640 x 1080p, densità di 425 ppi e refresh rate massimo a 120Hz. Troviamo anche un mini-display Super AMOLED esterno da 1,9 pollici con risoluzione 512 x 260p.

Come anticipato da diversi rumor, la batteria sarà leggermente più capiente rispetto a quanto visto sul Flip3: troviamo un’unità da 3,700mAh con supporto alla ricarica rapida 25W e ricarica wireless a 15W.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il Galaxy Flip4 sarà equipaggiato con un due fotocamere posteriori – un sensore principale da 12MP, con apertura f/1.8 e OIS, un ultrawide sempre da 12MP con apertura f/2.2 – e una selfie cam da 10MP. I consumatori potranno scegliere tra tre diversi tagli di memoria diversi: 128, 256 e 512GB.

Samsung Galaxy Flip4: le differenze con il Flip3 e i prezzi per l’Europa

Dunque, quali sono le differenze tra il Galaxy Flip4 e il Galaxy Flip3? Vale la pena di considerare l’acquisto del nuovo modello o è meglio aspettare che la generazione attualmente in commercio scenda un pochino di prezzo?

Stando alla scheda tecnica pubblicata dal sito tedesco WinFuture, ci troviamo davanti ad un piccolo (ma comunque importante) scatto generazionale. Menzione speciale alla batteria: più capiente (3.700mAh contro 3.300mAh) e più veloce nella ricarica, sia via cavo che via induzione. E ovviamente troviamo anche il SoC Snapdragon 8+ Gen 1, ossia il migliore processore per smartphone Android in circolazione. Per il resto, il design e le funzionalità del nuovo Galaxy Flip4 dovrebbero rimanere pressoché invariati rispetto al suo predecessore.

Secondo il sito Phone Arena, il Samsung Galaxy Flip4 costerà un pochino di più rispetto a quanto ci si aspettasse. I modelli da 128 e 256GB partiranno, rispettivamente, da 1099 e 1159 euro. È prevista anche una terza versione, da 512GB, che dovrebbe costare ben 1279 euro.