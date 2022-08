Glicemia: 2 minuti di camminata sono sufficienti ad abbassarla

Alcuni studi scientifici hanno attestato che gli effetti della sedentarietà, dello stare in piedi o camminare incidono sulla salute del cuore. Influisce anche su livelli di insulina e di zucchero nel sangue. Consigliabile quindi dopo il pasto una camminata di due-cinque minuti per abbassare i livelli di zucchero nel sangue.

Serve un regime equilibrato senza troppi dolci o bibite zuccherate. Utili tanta verdura o pesce, un’idratazione adeguata per diluire il glucosio nel sangue e purificare l’organismo. Per abbassare la glicemia c’è anche l’attività fisica. L’esercizio sportivo porta alla combustione di zuccheri e al miglioramento di tutti i fattori a rischio per il cuore.

Servono però solo due-cinque minuti dopo il pasto di camminata leggera. Sufficiente quindi per abbassare i livelli di zucchero nel sangue. Gli studiosi hanno messo a confronto sette studi per approfondire la sedentarietà, lo stare in piedi o il camminare sulla salute cardiaca. Hanno analizzato le conseguenze anche sui livelli di insulina e di glucosio nel sangue. Ai partecipanti è stato chiesto di stare in piedi o di camminare per 2 o 5 minuti ogni 20-30 minuti per una giornata intera.

Il risultato di tutti e sette gli studi è stato uniforme. Anche pochi minuti di camminata lenta riuscivano ad abbassare in modo significativo i livelli di zucchero nel sangue. Attestato che 2-5 minuti di camminata lenta siano più efficaci dello stare seduti. Stare in piedi dopo il pranzo aveva contribuito a diminuire i livelli di zucchero nel sangue, ma non quanto camminare piano. Un consiglio utile: la passeggiata dovrebbe essere effettuata entro 60-90 minuti dal pasto.