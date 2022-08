The Last of Us: primo teaser trailer per la serie HBO Max

HBO Max ha appena rilasciato un nuovo showreel ricco di teaser di nuove serie, e la ciliegina sulla torta sono le prime immagini in movimento di The Last of Us.

HBO Max, nella giornata di debutto di House of the Dragon, mostra i muscoli con un notevole showreel di serie tv in arrivo: tra attesi rinnovi e sequel abbiamo anche alcune novità, tra cui un pezzo molto forte… il primo teaser del serial tratto dal celebre videogioco The Last of Us. Lo trovate come teaser finale della rassegna.

Tra le altre serie presentate abbiamo The Idol, Love and Death, Succession, The White Lotus, And Just Like That, Hacks, The White House Plumbers, Our Flag Means Death, Pennyworth, His Dark Materials. Con molta probabilità arriveranno in Italia tramite Sky.

La serie secondo alcuni report sarà ad alto budget e arriverà sugli schermi il prossimo anno; racconta di un disperato viaggio on the road in un mondo piagato da una sorta di pandemia zombie e del rapporto padre-figlia che si viene a creare tra i due protagonisti Joel ed Ellie (Pedro Pascal e Bella Ramsey), inizialmente estranei.

Leggi anche: