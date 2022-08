Glass Onion: il sequel di Knives Out uscirà a dicembre su Netflix

Netflix ha annunciato la data d’uscita di Glass Onion, il film sequel di Knives Out che arriverà sulla piattaforma streaming il 23 dicembre. Inoltre, sono state pubblicate anche una serie d’immagini tratte dal lungometraggio.

Qui sotto potete vedere le immagini di Glass Onion.

Il lungometraggio verrà presentato inizialmente a settembre durante il Toronto International Film Festival. Glass Onion avrà anche una distribuzione nei cinema, anche se non è stata specificata la quantità delle sale cinematografiche.

In Knives Out 2 ci saranno Kate Hudson, Leslie Odom Jr. (One Night In Miami), Kathryn Hahn (WandaVision), Dave Bautista (Army of the Dead), Edward Norton (The Incredible Hulk), Janelle Monae (Antebellum) e Daniel Craig (Not Time to Die) che ritornerà nei panni del protagonista Benoit Blanc. Rian Johnson dirigerà e scriverà il lungometraggio, e farà da produttore assieme a Ram Bergman.

L’investimento di Netflix su Knives Out 2 è stato anche piuttosto importante, considerando i 450 milioni messi per l’acquisizione del secondo e del terzo capitolo della saga.

