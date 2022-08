Android 13: quest’anno niente statua, ma una simpatica altalena

Anche Android 13 ha ricevuto la sua statua commemorativa, come vuole la tradizione. Questa volta niente dolci, ma un'altalena.

19—Ago—2022 / 9:36 AM

Anche Android 13 ha ricevuto la sua statua commemorativa, come vuole la tradizione. La nuova statua ha fatto il capolino nel cortile del quartier generale di Google, a Mountain View. Per la prima volta non si tratta di una rivisitazione della classica mascotte di Android, il piccolo robottino alieno, ispirata ad un dolce.

Anzi, a dire il vero, la nuova installazione non è nemmeno una vera statua, ma un’altalena ricavata da un ‘3’ rovesciato. Insomma, un cambio di rotta per Google, che fino ad oggi aveva celebrato il lancio delle versioni del suo sistema operativo grossomodo sempre nello stesso modo.

Nella sbarra orizzontale dell’altalena trova il posto un gommino di silicone blu con riportata la scritta ‘tredici’ in una moltitudine di lingue diverse.

Nel corso dell’anno Google aveva fatto piazza pulita di tutte le statue della sua mascotte. L’improvvisa scomparsa delle statue aveva creato un piccolo giallo, ma poi l’azienda aveva spiegato di averle rimosse solamente momentaneamente per poterle restaurare.

Android 13 ha fatto il suo debutto questa settimana. La nuova versione del sistema operativo mobile per il momento è disponibile esclusivamente sui dispositivi della linea Pixel, ma presto verrà rilasciata anche su tutti gli altri smartphone Android di ultima generazione. Vi terremo aggiornati non appena ci saranno maggiori informazioni sul roll-out.