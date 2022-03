Sono scomparse tutte le statue della mascotte di Android, che fine hanno fatto?

C’è un piccolo giallo che riguarda il quartier generale di Google: tutte e 18 le statue della mascotte di Android sono scomparse improvvisamente – e non è esattamente chiaro che fine abbiano fatto.

Per molti anni Google ha celebrato il lancio di ogni nuova versione di Android con una nuova statua. Ogni versione del sistema operativo – con alcune eccezioni – ha ricevuto un soprannome legato al mondo dei dessert. Da KitKat a Tiramisù, nome in codice del futuro Android 13.

Le statue riprendevano fedelmente il tema di ogni nuova versione di Android e venivano esposte presso il Googleplex di Mountain View. Il quartier generale di Google era uno degli uffici più frequentati della Silicon Valley, ma con il Covid-19 è diventato rapidamente una piccola città fantasma. I dipendenti sono pressoché spariti – tutti mandati a casa in telelavoro -, e la stessa sorta è toccata ai frequenti visitatori.

Google non ha ancora rivelato che fine abbiano fatto le statue delle mascotte di Android. Sono sparite per sempre?

Secondo alcune testimonianze, le statue iniziavano a mostrare i loro anni. Le più vecchie avevano ormai intere porzioni di vernice completamente scrostata. Insomma, non un gran bel vedere. L’ipotesi più plausibile è che Google abbia deciso di spostarle momentaneamente per rimetterle in forma, in modo da poterle esporre di nuovo quando il campus verrà finalmente riaperto ai lavoratori e al pubblico.