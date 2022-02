Android 13 omaggia l’Italia: confermato il code name ‘Tiramisu’

Arriva la conferma: Android 13 verrà veramente soprannominato ‘Tiramisu‘, come anticipato da alcuni rumor dei mesi passati. Il nome in codice Tiramisu è stato scoperto dal sito 9to5Google ed era incluso in una preview per developer del sistema operativo. Fino ad oggi Android 13 è sempre stato chiamato internamente “T”.

Android ha una lunga tradizione legata ai nomi dei dessert: dalla versione 1.5, chiamata Cupcake, passando per Kitkat (Android 4.4) e Marshmallow (Android 6). Ogni singola versione del sistema operativo di Google ha avuto un nome interno dedicato ad un dolce — con un’unica eccezione, Android 10 si chiamava ‘Q’. Ad oggi la maggior parte dei nomi erano legati alla tradizione dolciaria americana. Il tiramisù è un dolce nato in Italia – lasciamo volentieri perdere la diatriba sulla vera regione d’origine – ma di innegabile fama internazionale, tant’è che viene servito nei ristoranti di tutto il mondo.

Dal 2019 Android non utilizza più i suoi ‘soprannomi dolciari’ pubblicamente. Tuttavia la tradizione è stata mantenuta internamente: ad esempio Android 10 veniva chiamato dagli sviluppatori di Google ‘Quince Tart’, mentre Android 11 era ‘Red Velvet’ e Android 12 ‘Snow Cone’. Android 13 dovrebbe venire distribuito verso la fine del 2022.