Anche Amazon vuole diventare come TikTok

Anche Amazon vuole ispirarsi a TikTok. Il colosso dell’e-commerce vuole creare un nuovo feed a scorrimento infinito chiamato Inspire. Utilizza gli algoritmi per consigliare all’utente nuovi prodotti da acquistare, scelti sulla base dei suoi gusti, dei suoi interessi e delle sue necessità.

Il nuovo feed a scorrimento verticale verrà introdotto sull’applicazione ufficiale di Amazon. L’azienda ci starebbe lavorando da diversi mesi ed è ormai pronta a rilasciarlo ufficialmente, come rivela un rapporto del Wall Street Journal.

Non solo prodotti: i contenuti sono tutti multimediali. Foto e video, che consentono all’utente di farsi un’idea precisa degli oggetti in vendita. L’idea è di proporre qualcosa a metà strada tra l’intrattenimento e la guida agli acquisti.

La nuova sezione dovrebbe chiamarsi Inspire, proprio perché intende ispirare gli utenti nei loro prossimi acquisti. Il tasto per aprire Inspire comparirà nel menù orizzontale situato nella parte inferiore dello schermo: l’icona ha la forma di un rombo.

Non è il primo esperimento curioso di Amazon, che in passato aveva puntato perfino sulle televendite in diretta per spingere gli acquisti. E’ sicuramente emblematico che perfino Amazon, come i social network, abbia scelto di ricalcare il modello di TikTok per conquistare l’attenzione degli utenti, e dunque anche il loro portafoglio.