Amanda: foto e poster dal film in uscita il 13 ottobre

Amanda, originale opera prima della giovane regista Carolina Cavalli, sarà presentato in anteprima internazionale alla 47a edizione del Toronto International Film Festival 2022 (8-18 settembre) all’interno della sezione Contemporary World Cinema e in concorso nella Sezione Orizzonti Extra della 79a Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia: I Wonder Pictures, che porterà il film nei cinema italiani a partire dal 13 ottobre, ha rilasciato il poster ufficiale e le prime foto.

Il film vede nel cast Benedetta Porcaroli, Galatea Bellugi, Michele Bravi, Monica Nappo, Margherita Maccapani Missoni e la partecipazione straordinaria di Giovanna Mezzogiorno.

Questa la sinossi:

Da che si ricorda Amanda, 24 anni, non ha mai avuto amici. È la cosa che desidera di più. Quando scopre che da neonate lei e Rebecca passavano un sacco di tempo insieme, Amanda sceglie la sua nuova missione: convincerla che sono ancora migliori amiche.

Leggi anche: