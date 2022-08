THQ Nordic svela la sua line up per la Gamescom 2022

THQ Nordic ha pubblicato un video che svela la line up dei giochi che saranno a disposizione dei visitatori di Gamescom 2022, in programma a Colonia dal 24 al 28 agosto. Si parla di un elenco piuttosto corposo e alquanto variegato che include anche il nuovo Alone in The Dark e Outcast 2 – A new Beginning.

Leggiamo l’elenco completo dei giochi:

Alone in the Dark

Tempest Rising

Wreckreation

AEW: Fight Forever

Outcast 2 – A New Beginning

SpongeBob SquarePants – The Cosmic Shake

The Valiant

SpellForce: Conquest of Eo

DESTROY ALL HUMANS! 2 – Reprobed!

Come potete vedere alcuni dei titoli presenti nell’elenco sono stati annunciati qualche giorno fa durante il THQ Nordic Showcase, tra cui spicca senza dubbio l’attesissimo reboot di Alone in the Dark, il cult horror anni ’90 che fa il suo ritorno in questa nuova rivisitazione della trilogia originale e con alcune interessanti novità.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo inoltre che il 23 agosto alle 20:00 ora italiana, è previsto anche l’evento in streaming Opening Night Live, che apre questa nuova edizione della Gamescom rivelando nuovi dettagli sui titoli in uscita nei prossimi mesi: Geoff Keighley ha già annunciato che vedremo nuovi video di gameplay di Hogwarts Legacy e The Callisto Protocol.