The Callisto Protocol sarà all’Opening Night Live della Gamescom 2022

The Callisto Protocol tornerà a mostrarsi con un nuovo video di gameplay in occasione dell’Opening Night Live della Gamescom 2022. Ad annunciarlo è stato Geoff Keighley con un tweet in cui afferma che insieme a lui sul palco ci sarà anche il creatore Glen Schofield.

Nel tweet, che trovate qui sotto, Keighley afferma anche di aver visto un frammento di questa demo e che la qualità di The Callisto Protocol sembra essere migliorata rispetto all’ultimo video mostrato durante il Summer Game Fest.

Next Tuesday, brand new gameplay from @Callistothegame will debut

during Opening Night Live.@glenschofield is flying all the way to @gamescom to join me LIVE on stage.

I saw a sneak preview of this demo and it's even a step beyond the @summergamefest footage!

Live Tuesday! pic.twitter.com/UxXD2JmDCs

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 17, 2022