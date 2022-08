Hogwarts Legacy sarà all’Opening Night Live della Gamescom 2022

Hogwarts Legacy, l’attesissimo RPG open world ambientato nel Wizarding World, sarà tra i protagonisti dell’Opening Night Live della Gamescom 2022. Lo ha annunciato con un tweet Geoff Keighley, organizzatore e conduttore dell’evento, promettendo “un nuovo sguardo esclusivo a Hogwarts Legacy”.

