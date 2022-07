Hogwarts Legacy non avrà il Quidditch, secondo alcune fonti

A quanto pare Hogwarts Legacy non avrà il Quidditch. O almeno questo è quello che sostengono alcune fonti che riferiscono di essere molto vicine al progetto. Stando a quest’indiscrezione che sta circolando in rete, l’atteso GDR ambientato nel Wizarding World non includerà la possibilità di cimentarsi nello sport più popolare del mondo magico.

Hogwarts Legacy will not feature playable quidditch, according to multiple sources close to the project. Quidditch will be part of the world, but the player character will not be able to play the sport. Video live now: https://t.co/hNublTcCay

— RetroRaconteur (@RetroRaconteur) July 15, 2022