Planet of Lana rinviato al 2023: sarà disponibile al lancio su Xbox Game Pass

Planet of Lana è stato ufficialmente rinviato al 2023. Gli sviluppatori hanno confermato che il gioco sarà disponibile su Xbox Game Pass al lancio.

Planet of Lana è stato rinviato al 2023. L’annuncio proviene direttamente dalle pagine di Xbox Wire, dove in un lungo post il Creative Director degli studi Wishfully Adam Stjärnljus precisa che il gioco arriverà nella primavera del prossimo anno e che sarà disponibile al lancio nel catalogo di Xbox Game Pass.

Planet of Lana è affascinante ed evocativo platform adventure in 2D dal peculiare stile grafico. La storia ruota intorno alla giovane protagonista, Lana, impegnata in una delicata missione di salvataggio: al suo fianco, ci sarà una misteriosa creatura con la quale dovrà imparare a relazionarsi.

Un pianeta che un tempo era un luogo di imperturbabile equilibrio tra essere umano, natura e animali, si è trasformato in qualcosa di completamente diverso – si legge nella sinossi ufficiale del gioco.

La disarmonia che ha regnato sovrana per centinaia di anni si è infine concretizzata sotto forma di esercito senza volto. Ma questa non è la storia di una guerra. Questa è la storia di un pianeta vivace e straordinario e del viaggio per preservarne la bellezza.

Planet of Lana sarà disponibile per PC, Xbox One e Xbox Series X e S.