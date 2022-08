Offerte eBay: Nintendo Switch v2 in super sconto

Attraverso eBay è possibile mettere mano su Nintendo Switch a un prezzo particolarmente scontato di 239,90€. Il tutto risulta particolarmente conveniente se si considera il prezzo di vendita a cui la nuova piattaforma Nintendo viene generalmente proposta, e c’è da dire anche che si ha modo nei primi 30 giorni di avere accesso al rimborso con reso, con le spese di spedizione che però risultano a carico dell’acquirente.

Parliamo della nuova piattaforma Nintendo uscita nel corso del 2017, la quale permette di mettere mano a una serie di giochi che possono essere fruiti in modalità ibrida, sia che si giochi alla console in portabilità, e sia che si utilizzi la stessa collegandola al dock per TV, che risulta già incluso nella confezione.

Questa versione 2 della console apporta infine tante migliori nuove, come uno schermo leggermente più luminoso, una batteria migliorata ma anche dei joy-con con materiali migliori (e una minore probabilità di drifting).

Nel corso degli ultimi 5 anni la compagnia ha rilasciato moltissime esclusive di pregio, mentre sono sempre di più le compagnie che puntano sulla piattaforma integrando i propri titoli all’interno del catalogo. Non vi resta che accedere all’offerta attraverso il seguente link per mettere mano sul dispositivo a un prezzo scontato.

