Fotofobia: l’eccessiva sensibilità alla luce

Il sintomo di forte bruciore agli occhi di fronte alla luce con relativo fastidio alle palpebre potrebbe essere chiamato fotofobia. All’origine potrebbe esserci un altro problema. Ecco come capire di cosa si tratta. La fotofobia non è una patologia, ma è correlata ad altri problemi. Si tratta di intolleranza alla luce che procura fastidio e dolore oculare.

Inoltre, provoca anche una continua contrazione delle palpebre per ridurre la luminosità che colpisce l’occhio. La fotofobia potrebbe essere relativa a un’infezione, infiammazione oppure a un distacco della retina. Il problema potrebbe anche essere diverso dagli occhi, come l’emicrania.

Se la luce è veramente troppo intensa, però allora vuol dire che il problema è esterno e non dell’organo. Ecco le possibili cause:

Farmaci: chemioterapici o benzodiazepine danno effetti collaterali

Albinismo: mancanza di pigmenti colorati, l’occhio così lascia penetrare la luce più facilmente

Occhi chiari

Da tenere in considerazione anche le patologie vere e proprie come:

Coloboma

Cataratta

Ulcera corneale

Congiuntivite virale

Traumi all’occhio

Cheratite

Distacco della retina

Meningite

Encefalite

Emorragia subaracnoidea

Alcuni tipi di tumori cerebrali

Spondilite anchilosante

Mononucleosi infettiva

Influenza

Insomma, la fotofobia è un sintomo che ne include tanti altri da riconoscere anche in forma lieve.

Ecco una breve lista di questi sintomi:

Contrazioni frequenti della palpebra

Dolore oculare lieve o greve, anche con poca illuminazione

Bisogno di chiudere gli occhi

Eccessiva lacrimazione

Bruciore agli occhi

Per la diagnosi serve uno specialista-oculista di fiducia. Al termine delle analisi potrai avere una risposta certa. La fotofobia, però non ha una cura specifica, ma si deve agire su sintomi e cause. In attesa della prescrizione del medico, però ci sono accorgimenti da seguire.