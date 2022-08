Better Call Saul: Bob Odenkirk ringrazia i fan con un videomessaggio

È raro che gli spin-off abbiano lo stesso successo e qualità dei prodotti primigeni, ma Better Call Saul è riuscito nell’impresa, portando a casa ben sei stagioni amatissime da pubblico e critica, dopo l’acclamato Breaking Bad. Dopo la messa in onda dell’ultima puntata dello show, il protagonista Bob Odenkirk ha rilasciato su Twitter un messaggio di commiato ai fan della serie, per ringraziarli del supporto a lungo termine che gli è stato garantito.

Finale thank you from Bob Odenkirk pic.twitter.com/IFODl4bcLD — Mr. Bob Odenkirk (@mrbobodenkirk) August 16, 2022

Mi chiedono tutti come mi senta a dire addio a Saul Goodman e a Better Call Saul, e non sono bravo a rispondere a questa domande perché francamente è difficile guardare da vicino a questa esperienza e addirittura al personaggio.

Troppi ingranaggi, e si sono incastrati fin troppo bene, ed è per me un mistero come possa essere accaduto.

Non ho fatto nulla per meritare questa parte, ma spero di essermela meritata in corso d’opera delle sei stagioni.

Grazie per averci dato una possibilità. Siamo usciti fuori [come spin-off, ndr] dallo show preferito di sempre di molti [Breaking Bad, ndr] e potevamo essere odiati per il solo motivo di provarci. E invece no. Abbiamo avuto questa possibilità e spero ne abbiamo ricavato il massimo. Grazie per essere stati con noi.

