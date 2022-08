Sedili in aereo: se rivolti all’indietro danno vantaggi

Non si vedono spesso aerei con i sedili rivolti all’indietro, ma potrebbero essere un’idea da prendere in considerazione.

I misteriosi dettagli da conoscere sugli aerei che prendiamo per viaggiare sono ancora tanti. Ad esempio il perché in aereo fa sempre freddo o il motivo per cui i finestrini sono tondi. Oppure il perché il succo di pomodoro è più buono quando voliamo sul mezzo. Se parliamo di sedili rivolti al contrario, non tutti sanno di cosa si sta parlando. I sedili degli aerei sono di vario tipo, ma tutti rivolti nella stessa direzione. I sedili sono rivolti per natura verso la parte anteriore della cabina, ma una ricerca attesta che siano rivolti dalla parte errata.

Sarebbe meglio che i sedili degli aerei fossero rivolti all’indietro per maggior sicurezza. Già, perché si attesta che possono prevenire lesioni e sostenere meglio il corpo. Una ricerca ha anche analizzato l’idoneità dei seggiolini auto per bambini rivolti all’indietro. Ebbene, sembrano essere più efficaci del 75% nel prevenire lesioni spinali in caso di impatto. Anche in aereo quindi con tale soluzione si potrebbe ridurre lo stress al collo, alla testa e alla schiena.

La maggior parte delle compagnie aeree non dispone di sedili rivolti all’indietro. Questo perché sono più pesanti e prevedono maggior consumo di carburante. Ecco, il problema sono i costi. Ci sono alcuni aerei però che hanno i sedili rivolti all’indietro. Ciò perché incastrano maggior numero di sedili. In alcuni casi c’è un proprio separatore per la privacy, in altri casi ci sono passeggeri che preferiscono viaggiare seduti uno davanti all’altro. Inoltre, gli assistenti di volo sono seduti all’indietro. Si dice sia per poter osservare direttamente i passeggeri assicurandosi che tutti seguano i protocolli di sicurezza: dettaglio importante in caso di emergenza.