Samsung Galaxy Z Fold 4 e Flip 4: introdotta la modalità light

Samsung ha resuscitato la modalità di prestazioni di base dei vecchi Note su Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 e si differenzia per il risparmio della batteria di One UI.

Ma come attivare il profilo di prestazioni Light di Samsung Galaxy Z Fold 4 per aumentare la durata della batteria? Come è facilmente intuibile, i nuovi profili prestazionali Z Fold 4 e Flip 4 possono essere trovati nella nuova sezione Impostazioni > Profilo prestazionale in cui ci sono due opzioni, ovvero Standard e Light, insieme alle spiegazioni su cosa fa ciascuna di esse.

Questa nuova sezione del profilo delle prestazioni in One UI 4.1.1 fa un cameo sui telefoni pieghevoli Samsung del 2022 apparentemente per prolungare la durata della batteria come afferma la spiegazione della modalità Light, ma in realtà è un sostituto del pulsante Enhanced Processing.

Poiché la durata della batteria era il tallone d’Achille dei precedenti pieghevoli di Samsung, l’azienda è notevolmente migliorata, con la durata della batteria del Galaxy Z Flip 4, in particolare, che mostra circa il 20% in più di durata nei benchmark rispetto allo Z Flip 3, con ovviamente il tutto che varia potenzialmente a ogni utilizzo.

Inoltre, il benchmark del profilo Light con quello Standard del Galaxy Z Fold 4 mostra che le nuove restrizioni sulle prestazioni di Samsung portano circa il 20% di punteggi di benchmark “più leggeri” rispetto alla modalità Standard.