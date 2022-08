MultiVersus: Black Adam e Stirpe di Gremlins in arrivo con la Stagione 1

Warner Bros. Games ha annunciato con un tweet che Black Adam e Stripe di Gremlins si uniranno al roster di MultiVersus nel corso della Stagione 1, con data di debutto ancora da svelare. Per chi non lo sapesse, Black Adam è il noto antieroe dell’universo DC Comics che presto sarà protagonista dell’omonimo film con Dwanye Johnson. Stripe, invece, è l’antagonista principale del primo Gremlins.

What's better than officially kicking off #MultiVersus Season 1? Announcing Black Adam and Stripe are also coming this season. 😏 You're welcome. pic.twitter.com/vmo3nm8tv5 — MultiVersus (@multiversus) August 15, 2022

Vi ricordiamo che MultiVersus ha ricevuto ieri già la prima patch che ha dato inizio alla Stagione 1, che ha portato alcune variazioni nel bilanciamento del gioco oltre ad altre novità, tra cui un nuovo Battle Pass. Ad oggi, MultiVersus sembra già essere un successo con 10 milioni di giocatori su Steam raggiunti a sole 3 settimane dal lancio.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

MultiVersus è un nuovissimo picchiaduro in stile platform free-to-play che introduce un formato 2 vs. 2 a squadre, gli scontri 1 vs. 1, quelli tutti contro tutti per 4 giocatori e il Laboratorio (modalità allenamento) unito a un cast di personaggi leggendari in continua espansione. Tra questi ci sono Batman, Superman, Wonder Woman e Harley Quinn (DC); Shaggy (Scooby-Doo); Bugs Bunny e Taz il Diavolo della Tasmania (Looney Tunes); Arya Stark (Game of Thrones); Tom & Jerry; Jake the Dog e Finn the Human (Adventure Time); Steven Universe e Garnet (Steven Universe)