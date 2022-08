MultiVersus ha superato i 10 milioni di giocatori in sole 3 settimane

Nelle ultime ore, MultiVersus, il nuovo picchiaduro free-to-play in stile Smash Bros, ha superato i 10 milioni di giocatori. Stando a quanto riportato dalla pagina Multiversus Stats, al momento il gioco ha raggiunto infatti 10.292.969 di utenti totali.

Si tratta di un traguardo senza dubbio notevole per il titolo di Player First Games non solo perché testimonia che il gioco è riuscito a catturare sin da subito l’interesse dei giocatori, ma anche perché è stato raggiunto a sole 3 settimane dal lancio, avvenuto lo scorso 19 luglio.

Leggiamo la descrizione ufficiale di Multiversus:

MultiVersus è un nuovissimo picchiaduro in stile platform free-to-play che introduce un formato 2 vs. 2 a squadre, gli scontri 1 vs. 1, quelli tutti contro tutti per 4 giocatori e il Laboratorio (modalità allenamento) unito a un cast di personaggi leggendari in continua espansione. Tra questi ci sono Batman, Superman, Wonder Woman e Harley Quinn (DC); Shaggy (Scooby-Doo); Bugs Bunny e Taz il Diavolo della Tasmania (Looney Tunes); Arya Stark (Game of Thrones); Tom & Jerry; Jake the Dog e Finn the Human (Adventure Time); Steven Universe e Garnet (Steven Universe).