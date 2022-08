La MIUI 13 arriva in beta su più dispositivi targati Xiaomi

Il produttore cinese Xiaomi sta già attualmente rilasciando la sua nuova versione del sistema operativo MIUI beta (Android 13) per più smartphone da esso prodotti.

Secondo recenti report, Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro stanno ora ricevendo una nuova versione della MIUI beta oltre ad Android 13 Beta 3. Xiaomiui ha scoperto che d’ora in poi la versione della MIUI basata su Android 13 sarà testata per più dispositivi e a partire dal 14 agosto 2022, l’aggiornamento alla MIUI su Android 13 inizia con il test su 7 dispositivi.

I modelli che stanno attualmente testando il sistema beta MIUI di Android 13 sono lo Xiaomi Mi 11i, Redmi K40 Pro, Redmi K40 Pro+, Xiaomi Mi 11T Pro, Xiaomi Pad 5 Pro 12,4 pollici, Redmi Note 11 Pro+, Xiaomi Pad 5 Pro 5G, Xiaomi Pad 5 Pro Wi-Fi ed il Tablet Redmi nome in codice “Yunluo”.

Il numero di versione dell’ultimo aggiornamento MIUI interno basato su Android 13 è V22.8.14, e questa nuova versione di MIUI ha iniziato i test su molti dispositivi e sarà disponibile per tutti gli utenti dopo un certo periodo di test, inoltre Xiaomi ha fornito aggiornamenti della versione MIUI 13 basati sulla beta di Android 13 per modelli come la serie Xiaomi Mi 11 all’estero la scorsa settimana.

Questo aggiornamento verrà fatto per praticamente ogni dispositivo dell’azienda, ed è sicuro che i flagship Xiaomi 2019 e precedenti non riceveranno il sistema MIUI 14. L’azienda supporta questi dispositivi da tre anni e ora interromperà almeno gli aggiornamenti principali.