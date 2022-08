Silent Hills: P.T. compie 8 anni, Hideo Kojima ricorda la genesi del progetto

P.T. compie 8 anni. L’iconico Playable Teaser di Silent Hills fu lanciato sul PlayStation Store il 12 agosto del 2014, facendo da preludio ad un’esperienza horror che prometteva di essere senza precedenti. Il suo autore, Hideo Kojima ricorda su Twitter la nascita di P.T., svelando anche qualche curioso retroscena sul progetto.

1/2

Secretly announced and distributed at gamescom in Cologne 8 years ago. We estimated that it would take about two months to complete the game because we had put in many layers of mechanisms that could only be solved with the cooperation of many users. https://t.co/UlPFxvxSYK

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) August 13, 2022