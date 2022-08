iPhone 14: Apple è pronta ad aumentare le vendite, arriva un report

Come di recente riportato, Apple si è trovata a richiedere ai fornitori di fornire 90 milioni di unità per la produzione dei suoi iPhone 14, con il colosso che a quanto pare punta a realizzare circa 220 milioni di telefoni nel 2022, proprio quanto visto nel corso dello scorso anno.

Le informazioni vengono riprese dalle pagine di Bloomberg, particolarmente affidabili per quel che riguarda report di questo tipo, le quali hanno approfondito la situazione finendo per confermare quanto era stato anticipato.

Nonostante dovremmo trovarci davanti a una riduzione del mercato del 3,5%, sembra che – per motivi che ovviamente non conosciamo ancora – la compagnia sia sicura di riuscire a vendere sufficienti dispositivi fra la fine di quest’anno e inizio del prossimo, evidentemente per via di alcuni miglioramenti ce si preparano ad arrivare all’interno dei gioiellini che verranno svelati verosimilmente a settembre.

Dovremmo trovarci davanti anche a degli aumenti di prezzo a quanto pare, almeno per quel che concerne i modelli Pro, pronti tuttavia al contempo a offrire dei miglioramenti sostanziali rispetto a quanto visto fino a ora, soprattutto per quel che riguarda le fotocamere. Abbiamo avuto modo di approfondire il report nell’articolo che trovate a questo link.