iPhone 14 Pro e Pro Max: i prezzi aumenteranno, secondo Kuo

Il noto analista Ming-Chi Kuo ha parlato di iPhone 14 Pro e Pro Max e di come i prezzi dei dispositivi a quanto pare finiranno per aumentare.

In attesa di scoprire nuovi dettagli in merito a iPhone 14 Pro e Pro Max, emergono le prime notizie in merito ai nuovi dispositivi, con il tutto che è stato approfondito dall’analista Ming-Chi Kuo, sempre particolarmente informato in merito alle novità di Apple, e questa volta pronto ad affermare che vedremo un aumento dei prezzi.

Secondo Kuo, iPhone 14 Pro e Pro Max avranno dei prezzi maggiori nel corso di quest’anno, con dei benefici per il colosso di Cupertino, e con addirittura una quantità maggiore di vendite rispetto a quanto visto lo scorso anno, il che sarà a quanto pare giustificato dalle novità dei gioiellini in questione.

Si parla infatti di design delle fotocamere frontali formato da pillola e punch-hole, con i miglioramenti più importanti che si siano visti per anni e con il SoC A16 Bionic all’interno. Seppur non si parli dei modelli base, quanto emerso è che gli iPhone 14 costeranno almeno 799% al lancio.

Ovviamente, si tratta di informazioni non confermate e non sappiamo all’effettivo come si presenteranno i nuovi gioiellini, come anche se questi avranno modo di offrire delle novità in grado di giustificare un reale aumento del prezzo.