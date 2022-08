Damon Lindelof vorrebbe meno film Marvel “così da renderli un po’ più speciali”

Damon Lindelof è sinonimo di qualità, considerando che parliamo di un autore che è stato dietro a progetti come Lost, The Leftovers e Watchmen. Lindelof sceglie progetti mirati, e sarà per questo motivo che ha dichiarato di aver voglia di vedere meno film Marvel in produzione, in maniera tale che possano essere “un po’ più speciali”.

Ecco le parole dell’autore:

Cinicamente posso dire che questo mondo è un’industria, un business. E se fai un paio di grandi film Marvel allora l’istinto è quello di farne di più e di espandere il tutto. Però ho questa sorta di sensazione interiore che mi fa dire, a volte, che vorrei se ne facessero di meno per poterli considerare un po’ più speciali. Ma, in ogni caso, mi piace guardarli tutti.

Ricordiamo che durante il Comic-Con di San Diego sono stati annunciati, tra gli altri progetti Marvel, anche due nuovi film sugli Avengers, che usciranno entrambi nel 2025. Mentre per quanto riguarda la produzione della seconda stagione di Watchmen, pare proprio che Lindelof non abbia intenzione di far proseguire la storia proposta su HBO.

