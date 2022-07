Avengers: annunciati due nuovi film Marvel in uscita nel 2025

Tra qualche anno si ritornerà nelle sale cinematografiche a vedere dei film sugli Avengers: è quanto è emerso durante l’incontro dei Marvel Studios nella Hall H al San Diego Comic-Con 2022. Nel 2025 usciranno due film sugli Avengers intitolati Avengers: The Kang Destiny e Avengers: Secret Wars.

Ecco i loghi dei due film.

Just announced in Hall H: Marvel Studios' Avengers: The Kang Dynasty, in theaters May 2, 2025. #SDCC2022 pic.twitter.com/VRtMFJHUPS — Marvel Entertainment (@Marvel) July 24, 2022

Just announced in Hall H: Marvel Studios' Avengers: Secret Wars, in theaters November 7, 2025. #SDCC2022 pic.twitter.com/MI4rwlkgeY — Marvel Entertainment (@Marvel) July 24, 2022

Chiaramente balza all’attenzione degli appassionati il fatto che ci sarà una produzione cinematografica Marvel su Secret Wars, uno dei crossover più importanti della storia della Casa delle Idee.

Le date esatte della distribuzione dei due film sugli Avengers sono il 2 maggio 2025 per Avengers: The Kang Destiny, ed il 7 novembre 2025 per Avengers: Secret Wars. Ricordiamo che Secret Wars fu il crossover che portò sia supereroi Marvel che villain a scontrarsi all’interno del pianeta Battleworld (fu anche la storia in cui fece l’esordio il costume da simbionte di Spider-Man che fu alla base della nascita di Venom).

Per questi due nuovi lungometraggi sono in molti ad attendere la presenza e l’introduzione dei Fantastici Quattro, considerando anche che i character ed il villain Dottor Destino sono tra i protagonisti principali di Secret Wars nei fumetti.

