Anne Heche: l’attrice è cerebralmente morta

La scorsa settimana è stata riportata la notizia dell’incidente occorso ad Anne Heche, l’attrice che si è vista in film come Donnie Brasco, Sesso & potere, il remake di Psycho. Da poco i siti d’oltreoceano hanno dato l’annuncio che Anne Heche è cerebralmente morta, a causa delle ferite riportate dopo l’incidente automobilistico a Los Angeles.

Delle persone del team di Anne Heche hanno diffuso un comunicato che riportiamo qui di seguito:

Sfortunatamente a causa dell’incidente Anne ha riportato una sincope al cervello ed è entrata in coma, in condizioni critiche. Si pensa che non sopravvivrà. Ringraziamo tutti per le preghiere ed il personale che si è impegnato per Anne presso il Grossman Burn Center di West Hills. Lei ha deciso di donare gli organi. Anne ha sempre avuto un grande cuore ed ha colpito ogni persona che ha incontrato grazie al suo spirito genuino. Oltre al suo straordinario talento, ha mostrato gentilezza e gioia. Verrà sempre ricordata per il suo coraggio, per l’onestà, e la sua luce mancherà tanto.