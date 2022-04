Michael J. Fox: in lavorazione un documentario per Apple

Apple Original Films ha messo in sviluppo un documentario sulla vita e la carriera di Michael J. Fox, il grande protagonista di Ritorno al Futuro.

28—Apr—2022 / 9:58 AM

Apple Original Films sta sviluppando un documentario sul popolare interprete Michael J. Fox, che tutti gli appassionati conoscono come il Marty di Ritorno al Futuro. A portare avanti il progetto sarà il filmmaker Davis Guggenheim.

La produzione del documentario su Michael J. Fox è attualmente in corso tra New York, Los Angeles e Vancouver. Al centro del progetto ci sarà la carriera cinematografica e televisiva di Michael J. Fox, dal successo di Casa Keaton, fino ad arrivare a Ritorno al Futuro, ed al ritorno in televisione con Spin City.

Il documentario, chiaramente, toccherà anche le vicende personali dell’attore, dando particolare attenzione alla lotta contro il Parkinson che ha segnato la vita e la carriera del celebre interprete, considerando che la malattia gli fu diagnosticata a 29 anni.

La produzione ha definito il progetto “come un misto di avventura, dramma, romanticismo e commedia. Guardare questo documentario sarà come vedere un film con Michael J. Fox”.

La produzione è stata affidata ai Concordia Studio di Guggenheim, ed avrà come produttori Annetta Marion, Will Cohen e Jonathan King. Mentre i produttori esecutivi saranno Laurene Powell Jobs, Jonathan Silberg, Nicole Stott e Nelle Fortenberry.