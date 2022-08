Samsung Galaxy S23 Ultra in arrivo? Scovato il codice del prodotto

Siamo in attesa di scoprire quali saranno i piani di Samsung per quel che concerne la sua nuova serie di prodotti, pronta a giungere stando a quello che sappiamo nel corso del prossimo anno, parlando ovviamente degli S principali.

Dopo che il colosso ha svelato nella giornata di oggi Z Fold 4 (qui i dettagli) e Z Flip 4, come approfondito nell’articolo che trovate a questo link, non resta che attendere quindi il destino dei prodotti di fascia alta non pieghevoli, con il noto leaker PassionateGeekz che come approfondito da Pricebaba ha parlato del tutto.

Si parla nello specifico dei Samsung Galaxy S23 Ultra che sono stati scovati grazie a un codice nascosto in un firmware, con questi che prendono a quanto pare il nome interno di MD3 e il numero di modello SM-S918, evidente seguito degli SM-S908.

Sono stati trovati anche SM-S918BDS, SM-S918U, SM-S918U1, tutti associati agli S22 Ultra, i quali riguardano la presenza di versioni diverse per ogni regione e del supporto al dual-sim, seppur sembra che i prodotti arriveranno davvero tutti con Snapdragon 8 Gen 2 abbandonando momentaneamente gli Exynos del colosso, dopo che si sono visti dei problemi in merito alla relativa divisione della compagnia.