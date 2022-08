I Goonies 2: Adam F. Goldberg rivela il soggetto che voleva presentare a Richard Donner

Adam F. Goldberg, il creatore di The Goldbergs, ha rivelato di aver lavorato in segreto per nove anni al soggetto de I Goonies 2, il lungometraggio sequel del film cult, per cui avrebbe dovuto incontrare il regista Richard Donner. L’incontro era previsto per marzo 2020, ma l’arrivo della pandemia ha impedito che questo meeting si concretizzasse. E successivamente lo stesso Donner è deceduto.

Ecco le parole di Goldberg su I Goonies 2:

Posso sfidare Josh Gad come più grande fan de I Goonies. Per nove anni ho lavorato in segreto ad una seconda parte del film. Lo considero il mio capolavoro. Avevo anche in programmazione un importante incontro con Richard Donner, che è stato cancellato a causa del lockdown. I Goonies 2 uscirà quando si tornerà a vivere. Promesso!!

Per anni si è parlato della possibilità di realizzare un sequel de I Goonies, ma ogni tentativo è sempre andato fallito. Da qualche tempo, però, è in sviluppo una serie TV spin-off dedicata. Il produttore Gail Berman ha così descritto il progetto: