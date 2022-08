Uccello, un esemplare tiene il tempo meglio di un musicista

Ebbene, gli umani non sono i soli che riescono a tenere il ritmo, a cantare e a suonare una canzone. Gran parte degli animali, soprattutto uccelli, utilizzano la musica come uno strumento per comunicare. L’unione fra giusto ritmo e corretta alternanza di suoni e pause è essenziale talento per creare canzoni che piacciano alle persone. Per ora gli studi sull’argomento si sono svolti in laboratorio, ma grazie finalmente all’Università di Austin, in Texas, le cose sono cambiate. Si è potuto studiare un uccello dal nome scricciolo sudamericano. La sua particolarità è tenere il tempo quanto i musicisti professionisti.

Il suo nome latino è Microcerculus marginatus e vive nelle foreste tropicali del Centro e Sud America. Il primo autore dello studio, Carlos Rodriguez-Saltos, ha vissuto in Ecuador e ha molta esperienza su questi animali. Il suo professore di ecologia lo aveva abituato ad ascoltare il loro canto attentamente. Un canto fatto di forti cinguettii e numerose pause. Un canto perfetto e regolare per studiare il talento naturale di un uccello nel tenere il tempo. Saltos e la sua squadra ha inserito dei microfoni nella foresta potendo registrare così 23 canti diversi di scricciolo.

Il risultato è stato che 10 uccelli su 23 hanno saputo mantenere il tempo perfettamente. Una crescita di pausa di 0.5 secondi a ciclo fino anche ai 10 secondi di lunghezza. Insomma, un uccello che sa mantenere il tempo meglio di musicisti professionisti che hanno eseguito la stessa canzone. Tutto ciò è attestato, visto che le registrazioni sono state diffuse online per tutti coloro che volevano mettersi alla prova con il talento degli scriccioli. Ovviamente ogni esemplare di scricciolo ha un tempo di precisione diverso sul mantenere il tempo. Significa che si tratta di esemplari più giovani che devono affinare ancora le loro doti.