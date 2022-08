Pac-Man World: Re-Pac torna a mostrarsi nella sequenza di apertura

Bandai Namco e Now Production hanno pubblicato la sequenza di apertura di Pac-Man World Re-Pac, riedizione del celebre platform 3D uscito nel 1999 sulla prima console PlayStation.

Il filmato, che trovate qui sotto, rappresenta l’incipit narrativo del gioco: Pac-Man è intento a festeggiare il suo compleanno, quando ad un tratto i fantasmi, i suoi acerrimi nemici, arrivano a rovinargli la festa, catturando tutti i suoi amici. Pac-Man dovrà quindi mettersi in viaggio per riuscire a portarli in salvo.

Pac-Man World Re-Pac è il remake dell’originale Pac-Man World. Oltre a vantare un’interfaccia migliorata ed una grafica aggiornata, il gioco presenta anche diverse nuove modalità, tra cui la modalità labirinto e quella classica che si sbloccherà al termine dell’avventura e che vi permetterà di giocare con l’originale Pac-Man. Il gioco, inoltre, includerà ben sei aree da esplorare, tutte diverse con collezionabili da sbloccare e boss esclusivi.

Pac-Man World Re-Pac sarà disponibile a partire dal 26 agosto 2022 per PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC Windows via Steam.