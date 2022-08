LG Ultra Tab in arrivo? Spuntano le specifiche

Con LG che ormai da tempo ha abbandonato il mondo degli smartphone, non mancano delle novità per quel che concerne i tablet, come hanno di recente avuto modo di approfondire le pagine di Android Police, in seguito a quanto ha spiegato Liliputing.

Si parla nello specifico di un dispositivo che dovrebbe prendere il nome di LG Ultra Tab, e offrire per quel che riguarda le specifiche tecniche uno schermo da 10,35 pollici di tipo WUXGA+ con risoluzione 2000×1200 IPS LCD, assieme a una luminosità massima di 500 nits. Si dovrebbe trovare all’interno il SoC Snapdragon 680, assieme a un totale di 4 GB di RAM e 64 GB di spazio per l’archiviazione, seppur dovrebbe venire anche incluso il supporto alle schede di tipo microSD.

Sembra che sarà presente una batteria da 7.040mAh con supporto alla ricarica rapida da 25 W, con il colosso che però dovrebbe costringere ad acquistare dei caricatori sufficientemente potenti a parte, visto che fino a ora si è parlato solamente di 16 W inclusi.

Al momento non si tratta di novità ufficiali e non resta che attendere un annuncio da parte della compagnia in merito al gioiellino in questione che dovrebbe presentarsi entro qualche tempo.