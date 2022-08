WhatsApp lavora ad una misura di sicurezza contro il furto degli account

08—Ago—2022 / 10:23 AM

WhatsApp sta lavorando ad una nuova misura di sicurezza, pensata con l’obiettivo di prevenire e rendere più difficile il furto degli account. La nuova feature non è ancora stata implementata ufficialmente all’interno dell’applicazione, per il momento è ancora in fase di testing.

Come spesso accade, a segnalare la nuova misura di sicurezza è il sito specializzato WABetaInfo: la versione 2.22.17.22 della WhatsApp Beta include un nuovo sistema di notifiche in-app che ci avvisa quando qualcuno sta cercando di accedere al nostro account.

Questo sistema dovrebbe diminuire i rischi associati al cosiddetto SIM Swapping, una pratica che, grazie al furto d’identità e all’ingegneria sociale ai danni degli operatori telefonici, consentirebbe di clonare i numeri di telefono. Nel caso in cui WhatsApp noti un’attività sospetta, l’applicazione invierà una notifica all’utente, avvisandolo per tempo della possibile clonazione della sua SIM.

La notifica include una serie di informazioni: oltre alla data e all’ora, anche il modello del telefono utilizzato per il tentativo d’accesso.

Meta non ha ancora annunciato quando intende portare questa funzione, attualmente in fase di beta testing, sulla versione ufficiale dell’app. Tenendo conto delle normali tempistiche dell’azienda, verosimilmente potrebbe essere necessario attendere ancora diversi mesi.