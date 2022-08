Archie: Jason Isaacs sarà Cary Grant nella serie biopic

L’interprete Jason Isaacs è stato scelto per vestire i panni di un attore iconico come Cary Grant nella serie biopic dal titolo Archie. Isaacs fino ad ora, tra le altre cose, ha vestito i panni di Lucius Malfoy nella serie di film su Harry Potter.

Lo stesso Jason Isaacs ha detto in una dichiarazione ufficiale:

C’è stato un solo Cary Grant, ed io non sono così pazzo da provarlo a sostituire. La brillante sceneggiatura di Jeff ha portato alla luce la sua lotta per fuggire via dai demoni che lo hanno afflitto, la sua ossessione per il controllo, le sue paure, i suoi amori, e le sue sconfitte. Questa è la storia di un uomo, non della leggenda, e questi sono abiti che posso indossare.