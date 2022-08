Google Meet si prepara a supportare musica, video YouTube e giochi

Come anticipato da 9to5Google, l'evoluzione di Google Meet vedrà Google puntare anche su ulteriori servizi come musica, video YouTube e addirittura alcuni giochi.

Con Google Duo che si prepara a far parte di Google Meet, sembra che la compagnia voglia prepararsi anche a supportare al meglio il mondo del gaming, con una funzionalità che dovrebbe risultare utili in molteplici casi, in quanto si parla di una transizione dagli scopi lavorativi a un’app di video call pensata per tutti, pronta a integrarsi con servizi di terze parti.

Come spiegato dalle pagine di 9to5google che hanno analizzato l’APK, Google sta pensando al live sharing di app all’interno della chiamata, con varie feature che permetteranno a quanto pare di guardare video su YouTube e riprodurre musica giocando anche a diversi titoli con i propri amici e conoscenti, con novità in arrivo anche lato business.

Mentre alcuni asset sono stati scovati e hanno anticipato l’utilizzo di alcune icone, si parla anche della possibilità che ovviamente il servizio si evolva nel corso del tempo, mentre l’unione con Duo procede e verrà di sicuro conclusa nel giro di poco.

Sembra che all’inizio il tutto risulterà disponibile solamente su Android, seppur dopo i primi test potremmo vedere la compagnia supportare ulteriormente la novità in questione, implementandola maggiormente per ulteriori piattaforme.