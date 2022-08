Samsung Galaxy S23 Ultra avrà un sensore da 200 MP?

Il Samsung Galaxy S23 Ultra in uscita il prossimo anno inizia a far parlare di sé, con dei primi dettagli arrivati dal noto leaker del mondo Samsung Ice Universe.

Sembrerebbe che il nuovo Samsung Galaxy S23 in uscita probabilmente il prossimo anni, avrà una batteria sotto la scocca di 5.000mAh, inoltre il telefono dovrebbe venire alimentato dallo Snapdragon 8 Gen 2, con il nuovo chip avrà ulteriori miglioramenti in termini di efficienza rispetto all’8+ Gen 1, che di per sé è stato un notevole miglioramento rispetto all’8 Gen 1 presente nella serie S22.

Ci sono ottime possibilità che la serie S23 utilizzi esclusivamente chip Snapdragon mentre la divisione Exynos si riorganizza e cerca di costruire un chipset di punta più competitivo. Se la capacità della batteria sarà la stessa, potrebbe significare che Samsung manterrà una ricarica di 45 W come sull’S22 Ultra, ma la velocità potrebbe ancora aumentare. Ad esempio, il Galaxy Z Fold 4 dovrebbe avere una potenza nominale di 25 W, la stessa del suo predecessore, ma dovrebbe caricarsi più velocemente, arrivando al 50% in mezz’ora, dal 33%.

Ci sono speculazioni anche sul sensore da 200 MP che sarà presente nel nuovo Ultra: il leaker Ice Universe sospettava che non sarà né il 1/1.22” 0.64µm HP1 né il 1/1.4” 0.56µm HP3, ma invece un HP2 ancora da rilasciare. La nuova tecnologia potrebbe migliorare la Full Well Capacity (FWC) anche di minuscoli pixel da 0,6 µm.

Sembra che una fonte abbia ora confermato che il nuovo flagship utilizzerà l’ISOCELL HP2, un sensore con pixel da 0.60µm e questo dovrebbe mettere il formato ottico nella stessa gamma di 1/1,33″ dell’attuale Ultra, invece gli altri moduli della fotocamera potrebbero non vedere molte modifiche.