Nothing lavora a due nuovi auricolari TWS, incluse le Nothing Ear (2)

Secondo alcune indiscrezioni Nothing starebbe lavorando a due nuovi prodotti, tra cui le nuove cuffie TWS Nothing Ear (2). L'azienda le starebbe già testando.

Secondo alcuni nuovi rumor, Nothing starebbe lavorando a ben due nuovi prodotti. Sono entrambi dei nuovi auricolari TWS. Nothing, la nuova azienda di Carl Pei, ha recentemente presentato il suo primo smartphone: il Nothing Phone (1). In questi giorni alcuni rumor – poi smentiti dall’azienda – avevano anche parlato dell’imminente arrivo di una versione ‘Lite’ dello smartphone.

Questa volta le indiscrezioni ci arrivano dal leaker Mukul Sharma. Sono ben due le cuffiette TWS a cui starebbe lavorando la Nothing. Il primo prodotto consisterebbe nella seconda generazione delle Nothing Ear (1).

Le Nothing Ear (2) apporteranno alcune importanti – ma non ancora note – migliorie alla formula già vista con la prima generazione degli auricolari. Secondo Mukul Sharma, la Nothing avrebbe già iniziato a testare alcuni prototipi funzionanti.

L’azienda starebbe poi lavorando ad una versione ‘Stick’ degli auricolari di prima generazione. Potrebbero chiamarsi Ear(1) Stick e in teoria avranno un prezzo inferiore a quello delle Ear (1) – vendute in Italia a meno di 100 euro.

Le Ear (1) Stick dovrebbero avere un design allungato – a bastoncino, appunto – e non dovrebbero essere dotate di rivestimenti in gomma removibili. Inoltre potrebbero non avere nemmeno la cancellazione attiva del rumore. Si tratterebbe, in altre parole, di delle cuffiette entry-level, che andrebbero a potenziare la line-up della Nothing raggiungendo un nuovo segmento del mercato.